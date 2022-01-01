Önder Karaveli'nin kader maçı: Süper Kupa

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin devam edip etmeyeceği Katar'daki finalin sonucuna göre belli olacak. Yönetim, takımı 47 yaşındaki teknik adama teslim etmek istiyor.

Beşiktaş'ta en çok merak edilen konu, Önder Karaveli'nin devam edip etmeyeceği...

Siyah-beyazlı yönetim bu sorunun cevabını vermek için acele etmiyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, Önder Hoca'yı beğendiğini ve başarılı olunduğu takdirde uzun yıllar çalışabileceklerini söylemişti.





SÜPER KUPA'YI KAZANIRSA İMZA ATILACAK

Önder Karaveli'nin Süper Kupa finalinde Antalyaspor'u yenmesi halinde Beşiktaş'ın yeni hocası olacağı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı döneminde 3. kupası olacak olan bu maça çok önem verdiği de gelen haberler arasında

Şu anda kadar siyah-beyazlı takımın başında beş maça çıkan 47 yaşındaki teknik adam için yönetim olumlu düşünüyor ancak Antalyaspor maçında elde edilecek sonuç tam anlamıyla belirleyici olacak.