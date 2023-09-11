Onunla birlikte 'rüya takım' tamamlanacak! Galatasaray Milli Takım'ın yıldızını getiriyor! İş imzaya kaldı Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Erden Timur'un transfer gündemini yönettiği sarı-kırmızılı ekip, bu defa Milli Takım'ın yıldızına kancayı taktı.

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Geçtiğimiz sezonu iyi değerlendiren ve şampiyon olan Galatasaray, rüya gibi bir kadro kurmak istiyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl yine şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transferlerini de buna yönelik yapıyor.

Transfer sezonunun başladığı günden bu yana Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Zaha, Icardi, Kerem Demirbay, Tete, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Ndombele gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, şimdi ise gözünü Milli Takım yıldızına dikti.

Galatasaray bu defa, Alman devi Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Milli Takım'ın yıldızı adım adım Galatasaray'a..

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, daha önce de teklifte bulunduğu Salih Özcan için yeniden devreye girdi.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un bu hafta içinde Alman ekibi ile masaya oturacağı ve Salih Özcan'ın durumunu soracağı iddia edildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk'un ise bu transfere onay verdiği gündeme geldi.

Galatasaray'ın Salih Özcan transferi ile 'rüya takımı' tamamlaması ve transferi kapatması bekleniyor.

Salih Özcan'ın karnesi

Geçen sezon Dortmund forması altında 36 maçta görev alan yıldız orta saha, takımına 2 asistlik katkı sundu. Salih Özcan, Türkiye formasını ise 11 maçta terletti.

Kariyeri boyunca 281 maçta görev alan yıldız orta saha, söz konusu karşılamalarda 42 gol 23 asist kaydetti. Bu transfer için önümüzdeki günlerin sıcak geçmesi bekleniyor.