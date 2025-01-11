Onur Bulut: Daha iyi olmaya çalışacağız hepimiz

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında Bodrum Futbol Kulübü'nü ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı.

Siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile'nin golünün asistini yapan Onur Bulut, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA KATKI YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Onur Bulut, şu ifadeleri kullandı:

İkinci yarıda çok pozisyon verdik, daha iyi konsantre olup önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmaya çalışacağız. Asist... Takıma katkı yaptığım için mutluyum. Uzun bir aradan sonra oynadım. Maçtan maça daha iyi olmaya çalışacağız hepimiz.