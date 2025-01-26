Onur Bulut: İstediğimiz sonuç bu değildi

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Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takım 79. dakikada Rafa Silva ile öne geçti. Akdeniz ekibi ise bu gole 85. dakikada Erdal Rakip ile yanıt verdi.
Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Onur Bulut, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.
"İSTEDİĞİMİZ SONUÇ BU DEĞİLDİ"
Onur Bulut'un maç sonu sözleri şu şekilde:
İstediğimiz sonuç bu değildi. 1-0'la oyunun bitmesi ya da 2. golü bulmamız gerekiyordu. Yediğimiz golde top çıktı mı çıkmadı mı net değildi ama orada pozisyonu bırakmayıp sonuna kadar oynamamız lazımdı.
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