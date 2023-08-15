Onur Bulut: Sabırlı oynamamız gerekiyor Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ta Onur Bulut, karşılaşma sonrası düşüncelerini paylaştı.

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Beşiktaşlı Onur Bulut, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri karşılaşma sonrası konuştu.

"Daha sabırlı oynamamız gerekiyordu"

Bulut yaptığı maç değerlendirmesinde, "İlk yarı biraz zorlandık. Rakip takım iyi kaymalar yaptı. Biz buna çözüm bulamadık. Daha sabırlı oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu daha iyi yaptık. Devre arasında bunu konuştuk. Antrenmanlarda zaten bunları çalışıyorduk. Önümüzdeki maçlarda bunu ilk saniyeden son saniyeye kadar yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

Maçtan maça daha iyi oynadığını söyleyen Onur Bulut, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Maçtan maça daha iyi oluyor. Uzun süre orada oynamadım, şimdi yeniden oynamaya başladım. Dediğim gibi günden günde kendimi daha iyi hissediyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.