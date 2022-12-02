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    Onur Bulut'un menajerinden transfer açıklaması

    Kayserispor'un futbolcusu Onur Bulut’un menajeri Elyasa Süme, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onur Bulut sezon sonuna kadar Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur." dedi.
    • 02.12.2022 - 17:44
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    Onur Bulut'un menajerinden transfer açıklaması

    Kayserispor'da gösterdiği performans ile transferin gözdesi olan 28 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

    Türkiye'de geçmiş yıllarda forma giyen ve şimdilerde menajerlik yapan Elyasa Süme, futbolcusu Onur Bulut ile ilgili haberleri yalanladı.

    "Onur Bulut sezon sonuna kadar Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur"

    Gurbetçi oyuncu Onur Bulut’un menajeri Elyasa Süme, futbolcunun transfer durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Süme yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir. Onur Bulut, ay yıldızlı formayı gururla terleten ve taraflı-tarafsız herkesin performansını takdir ettiği bir futbolcudur.

    Dolayısıyla transferi için ekstra bir çaba harcamaya ihtiyaç duymamaktadır. Onur Bulut sezon sonuna kadar Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur." dedi.

    Onur Bulut un menajerinden transfer açıklaması #1

    Onur Bulut un menajerinden transfer açıklaması #2


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