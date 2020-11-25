Onur Kıvrak: Manchester United ve Atletico Madrid beni istedi

Trabzonspor'un eski kaptanlarından Onur Kıvrak, Instagram yayınında taraftarların sorularını yanıtladı. Kıvrak, "Bu yılki durumun aynısını 2011'de biz de yaşadık. 2011'den sonra takım dağıldı" dedi.

Trabzonspor'un eski kaptanı ve kalecisi Onur Recep Kıvrak Trabzonspor taraftarının sorularını yanıtladı.

Onur Recep Kıvrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"GERÇEK TRABZONSPORLU OLDUM"

"Benim için Trabzon ve Trabzonspor her zaman dik duruşun simgesidir. Ben bunu örnek alarak hareket ettim. Her zaman gerçekleri söylemeye çalıştım. Trabzon'da doğmadım ama gerçek Trabzonsporlu oldum"





"M.UNITED BENİ İSTEDİ"

"Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 5 ya da 6 Süper Lig takımından teklif aldım. 2010-2011 yılı Liverpool maçından sonra Manchester United'ın beni istediği söylendi bana kulüpten. O yıl değil ama sezon sozunda verileceğim söylendi bana ama maalesef sakatlığım sebebiyle o da gerçekleşmedi. Daha sonra Atletico Madrid kulübe 5 milyon euro teklif yaptı ama teklif az bulunduğundan dolayı bu transfer gerçekleşmedi."





"YÖNETİCİ OLMAYI İSTERİM"

"Teknik direktör veya kaleci antrenörü olarak hiç bir zaman görev yapmayı düşünmüyorum. Ama ileride Trabzonspor'da yönetici pozisyonunda olursa yapmayı isterim."

"2011'DE DE AYNI DURUMU YAŞADIK"

"Trabzonspor'da geçen yıl iyi bir ekip ruhu vardı ve maalesef şampiyonluğu kaçırdık. Bu yılki durumun aynısını 2011'de biz de yaşadık. 2011'den sonra takım dağıldı ve yeniden toparlanmak baya uğraştırdı bizi. iyi bir takım kurduktan sonra o takımı elde tutmak gerekiyor. Bu yıl başarılı olacağımızı düşünüyorum."