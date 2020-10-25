Onur Kıvrak: Tertemiz mazin için ez geç Trabzonspor

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesinde bordo-mavili kulübün eski kalecisi Onur Kıvrak'tan bir paylaşım geldi.

"TERTEMİZ MAZİN İÇİN..."

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Onur Kıvrak, "Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor" ifadelerini kullandı.



