Onur Kıvrak: Trabzon, 4 değil 12 takıma karşı savaşıyor

Uzun yıllar Trabzonspor'un kalesini koruyan Onur Kıvrak ayrılığın ardından bordo-mavili kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

2008 yılında Karşıyaka'dan transfer olduğu Trabzonspor kalesini, geçtiğimiz yıla kadar koruyan Onur Kıvrak, bordo-mavili kulüple yollarını ayırmasının ardından ise futbol kariyerine de nokta koymuştu.

61 Saat'e konuşan 32 yaşındaki eski kaleci, Karadeniz ekibiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"KOLAYI SEVSEYDİK BAŞKA TAKIMI TUTARDIK"

Kulüpten ayrıldıktan sonra takımın taraftarı olduğunu ifade eden Onur Kıvrak, "Başakşehir'in kaybettiği haftada bizim de kaybetmemiz bizi derinden etkiledi. Karşılıklı anlaşarak futbolu bıraktım ama artık Trabzonspor'un taraftarıyım. Trabzonsporluyuz şampiyon olmasını isteriz. Taraftarın şu an yaşadığı duyguları da anlıyorum ancak kolayı sevseydik başka takımı tutardık. Önemli olan zoru sevmektir" dedi.

"1-2 TAKIM HARİÇ TÜM KULÜPLER TRABZONSPOR'A KARŞI"

Trabzonspor'a karşı büyük bir oluşumun olduğunu söyleyen Kıvrak, "Sosyal medya kullanmaya başladım, her yerden bizim şampiyon olmamızı istemeyen bir sürü kesim var. Anadolu'dan 1-2 takımı geçelim hepsi bize karşı. O yüzden Trabzonspor'u sevmek çok önemli. Çok seviyorum, az çok söylemlerden dışarıdan baktığım zaman iyi ki sevmişim diyorum. Çok kişiye karşı mücadele ediyorsun. 4'e değil 12 kulübe karşı yarışıyoruz. Trabzonspor zamanında öğrendim, her zaman teksin, sen iyisin sadece kendine iyisin. Kuvvetli olmak zorundayız. Şampiyon ol ya da olma sadece bir Trabzonspor var." ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN BÜYÜK KARAKTER, ZAMANI GELDİ"

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın da transfer olması gerektiğini kaydeden Kıvrak, "Uğurcan Çakır çok yetenekli ama ondan da önemlisi çok karakterli bir kardeşimiz. İnşallah Trabzonspor'a para kazandırıp gider tam yaşı geldi. Ben de onun yaşlarındayken transfer teklifleri almıştım ancak biliyorsunuz çaprazlarım kopmuştu. Her şeyde bir hayrı vardır. Uğurcan ile maçtan önce de konuştum. Gitmesini isterim, Trabzonspor'a para kazandırmasını izlerim. Bakıldığında da alttan gelenler de çok iyi. Erce Kardeşleri birkaç kez izleme fırsatı buldum gelecek vaat ediyor. Yeni alınan kaleci Muhammet Taha Tepe'yi de biliyorum geleceği var. Arda'nın pişmesi gerekiyor. Tony Sylva'dan beri Trabzonspor'da yerli kaleci furyası çok güzel biçimde işliyor. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi Uğurcan da değerini ikiye katlardı. Şampiyonlar Ligi benim hep içimde kalmıştır ama Tolga ağabeye nasip oldu o da inanılmazdı. Artık söz yönetimde geleceği çok parlak kardeşimizin." şeklinde konuştu.

"HOCALIK İSTEMİYORUM, İLERİDE YÖNETİCİLİK DÜŞÜNÜYORUM"

Futbola dönmeyeceğini ifade eden Kıvrak, "Trabzon'dan İzmir'e evime geldim. 1-2 kulüpten teklif aldım, daha sonra da aldım. Menajerime söyledim düşünmek istemiyorum dedim. Allah bana böyle bir şey nasip etti. Teknik adamlık düşünmüyorum. Trabzonspor'da bunu yapmak çok zor. İnşallah ileride farklı düşüncelerim var. Hocalıktan ziyade yöneticilik olur inşallah. Öyle bir şey olursa seve seve yaparım. Kısa dönemde olmaz ama uzun dönemde olur diye düşünüyorum, kısmet bu işler." dedi.