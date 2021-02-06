Onur Kıvrak: Uğurcan Çakır Türkiye'nin en yetenekli kalecisi

Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Kıvrak, bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır'ı "Türkiye'nin açık ara en yetenekli kalecisi" olarak nitelendirdi.

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, performansıyla dikkat çeken Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler sarf etti.

"TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA EN YETENEKLİ KALECİSİ"

"Uğurcan'a öncelikle 'Maşallah' demek istiyorum. Yetenekli daha da kendisini geliştirecek. Ondan önce İbrahim vardı Uğurcan onu geçip ondan önce çıktı. Yetenek vardı ancak özgüveni eksikti, benden sonra performans yakaladı. Evliliğin iyi geldiğini düşünüyorum. Bazılarına iyi gelmez baba olması da sorumluluk kattı. 2011'de ben o treni kaçırdım 2013 de kaçırdım. Atletico Madrid'den teklif gelmişti, vermediler. Güzel bir furya var, Türkler çok iyi performans sergiliyor. Uğurcan Çakır'ın da orada olması gerekiyor. Türkiye'nin açık ara en yetenekli kalecisi olduğunu düşünüyorum. Mert Günok da değerli ama Uğurcan daha iyi. Gönlümüzden geçen her zaman Uğurcan'ın bir numara olması tabi ki. Şu anda tartışmasız onun orada olması gerekiyor. Mert fena maçlar oynamıyor, yetenekli isim ama milli takım gençleşiyorsa 32 yaşında kalecinin olduğu yerde 25 yaşında kaleci varken onun oynaması gerekiyor."





"KİRALIK YOLLAYACAKLARDI"

"Uğurcan Çakır, yetenekli kaleci, benim zamanında kiralık yolluyorlardı. Benim arkamda dursun dedim. Allah'tan durdu, o zaman bana kızmışlardı, Trabzonspor'a faydası oldu. Bir yere gitmezse 10 yıl kalesini korur. 2011'de İngiltere'ye gitmek istemiştim, daha çok birebirler var, altı pasta daha çok aksiyonlar var. İngiltere'ye gidebilir veya İspanya'ya ikisinde de kurtarır. Fransa falan olmaz, Rennes'e gideceğine Trabzonspor'da kalsın. Kulübün ona yol göstermesi kariyer planlaması yapması lazım"