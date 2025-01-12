Süper Lig’in 19. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

Yeşil-beyazlılarda Yönetim Kurulu Üyesi Onur Talay, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Sahada iyi bir futbol oynandığını dile getiren Talay, şu şekilde konuştu:

"LİGDE KALACAĞIZ"

Sezon sonunda Süper Lig’de kalacaklarına inandığını söyleyen Onur Talay, şu şekilde konuştu:

"BU OYUNU BOZMASINI DA BİLİRİZ"

VAR hakemlerinin yabancı olmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini aktaran Talay, şu ifadeleri kullandı:

Tabii hepimizin merak ettiği pozisyon ve pozisyonlar var. 65. dakikada gerçekleşen bir pozisyon var. Hepinizin de bildiği gibi Taylan'ın pozisyonu. Yaklaşık herhalde incelemesiyle beraber toplam 7 dakika sürdüğünü tahmin ediyorum o pozisyonun. Kamuoyu zaten her şeyi gördü. Hakem hocaları eminim bunları yorumlayacaktır. VAR'a çağrılan bir orta hakem. İyi de bir hakem. Yani hep böyle övülüyor. Yok, işte oyunu kesmiyor. Mehmet Türkmen'den bahsediyorum. Oyunu kesmemesi, hızlı oynatması, problem yaşatmaması noktasında oyunculara ama şunu anlamakta gerçekten ben çok zorluk çekiyorum. Az önce başkanımız Fikret Öztürk'le de görüştüm. Kendisi de aynı dertten mustarip. Yani madem ikinci yarıda hayata geçirilecek olan bir karar var. VAR hakemleri yabancı olacak. VAR hakemleri yabancı olsa da orta hakem eğer bu kararı vermese herkesin de kararında hemfikir olduğu, penaltı olduğuna hemfikir olduğu bir kararı vermezse biz ne ne için çabalıyoruz burada? Bodrum FK hiç kimseye beş kuruş borcu olmayan, devlete beş kuruş vergi borcu olmayan bir kulüp. Mümkün olduğu kadar her şeyi kuralıyla yapmaya gayret ediyoruz. Profesyonelce yönetmeye çalışıyoruz ama iyi hakem dediğimiz arkadaş dahi bir arkadaşımız dahi bu kadar açık bir pozisyonda 1,5 dakika neyi inceledin sen? Geldin, baktın. Ayağa basmanın bariz olduğunu görüyorsun. Ceza sahası içerisinde ayağı basma varsa bu ceza sahasının dışında olsa dahi benzer bir pozisyonda sen sahanın herhangi bir yerinde ayağa basma olduğunda bir faul vermeyecek misin? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ali Aytemur'un pozisyonu da aynı şekilde. Bakıyorsunuz verilmeyen daha gri bir pozisyon olabilir ama bu kadar açık net bir pozisyon. Topla oynamada bu kadar hakimiz. Rüzgarı arkamıza almışız. 20 dakikadır atak üstüne atak yapıyoruz. Siz o bariz penaltıyı vermediğinizde o futbolcuların psikolojisini tahmin edebiliyor musunuz? Zaten ben burada kazanamayacağım psikolojisiyle, psikolojileri tamamen bozuluyor ve geri çekiliyorlar. Doğal olarak ayakları geri geri gitmeye başlıyor. Ben yazık günah diyorum sadece. VAR hakemi yabancı olacak. O zaman orta hakemleri de yabancı yapsınlar. Bu kadar basit. Bizim güvenimiz gerçekten Bodrum FK olarak kalmadı. Biz kime güveneceğiz? Çok merak ediyorum. VAR hakemi geldi, kararı verdi. Orta hakem uymadı, bu işten ne anladık? Orta hakemleri de değiştirsinler. Orta hakemler de o zaman yabancı olsun. Herkes mustarip. Canımız gerçekten çok yanıyor. Eğer bir oyunlar oynanıyorsa da kulüp olarak biz bu oyunu bozmasını da biliriz.