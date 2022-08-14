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    Onurcan Piri: Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı

    Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.
    • 14.08.2022 - 00:18
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    Onurcan Piri: Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı

    Giresunspor'da, Galatasaray maçındaki performansı ile dikkat çeken kaleci Onurcan Piri, maç sonu açıklamalarda bulundu.

    "Biz de bu maçları seviyoruz"

    Kısa bir değerlendirme yapan 27 yaşındaki kaleci, şu ifadeleri kullandı;

    "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine geldik ve onlar da ilk kez taraftarıyla oynıyor. Biz de bu maçları seviyoruz. Her takım büyük takımlara karşı daha konsantre oluyor. Çok mutluyum. Kendi performansımdan ziyade bu 3 puandan dolayı. Çok ihtiyacımız vardı bu 3 puana."

    Onurcan Piri: Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı #1


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