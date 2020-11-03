Onyekuru 1.5 yıllık sözleşme istiyor

Henry Onyekuru, geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına gelmek istemediğini, Monaco'yla 1.5 yıllığına anlaşmaları halinde Galatasaray'a geri dönmek istediğini söyledi.

Yaz transfer döneminde hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Fatih Terim, Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını talep etmiş ancak yönetim Nijeryalı futbolcuyu transfer edememişti.

23 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibinde yedek kalması, sarı-kırmızılı yönetimi yeniden harekete geçirdi.

1.5 YILLIĞINA GELMEK İSTİYOR

Devre arasında Monaco ile masaya oturmaya hazırlanan Galatasaraylı idarecilerle görüşen yetenekli futbolcunun, bir istekte bulunduğu öğrenildi.

Onyekuru'nun, "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim." dediği belirtildi.

Yıldız futbolcunun bu talebini kabul eden Cimbom'un, Fransızlarla 1.5 yıllığına anlaşmak için görüşeceği ifade edildi.