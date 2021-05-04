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    Onyekuru derbiye yetişiyor

    Galatasaray’ın sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru’nun, Beşiktaş derbisine kadar sakatlığını tamamen atlatıp sahada olması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:49
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    Onyekuru derbiye yetişiyor

    Nijeryalı oyuncu Onyekuru, Spor Toto Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçında kadrodaki yerini alacak.

    Özel antrenman programı hazırlanan kanat oyuncusu, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Onyekuru derbiye yetişiyor #1

    13 NİSAN’DA SAKATLANMIŞTI

    Yaklaşık 1 aydır sakatlığı bulunan oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçı kafilesinde kendisine yer bulmuştu. Cumartesi günü oynanacak derbide Onyekuru’nun kulübede olması bekleniyor.

    Dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışan futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 5 gol kaydetti.

    Onyekuru derbiye yetişiyor #2

    DERBİLERDE TERİM’İN GÖZDESİ

    Oynadığı büyük maçlarda tabelaya etki eden Onyekuru’nun, Beşiktaş maçı öncesinde sakatlığını atlatması teknik sorumlu Fatih Terim’in yüzünü güldürdü.

    Nijeryalı oyuncunun form durumu ve derbinin gidişatına göre süre alabileceği kaydedildi.

    Onyekuru derbiye yetişiyor #3

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