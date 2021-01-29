Onyekuru, Gaziantep karşısında şov yaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Gaziantep FK maçında oyuna girdikten sonra 2 gol atarak takımına 3 puanı getirdi.

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, 3. kez döndüğü Süper Lig'e yine harika bir giriş yaptı.

2 GOL ONYEKURU'DAN

Oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılıların hücum organizasyonlarına büyük etki eden Nijeryalı futbolcu attığı 2 golle takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı.

Dakika 51 ve 78'de sahneye çıkan başarılı futbolcu rakip savunmanın arkasına çok iyi sızarak Gaziantep FK'nın 17 maçlık iç saha yenilmezlik serisini de sona erdirmiş oldu.

İLK GOLDE OFSAYT İTİRAZI

Öte yandan sosyal medyada rakip takım taraftarları Onyekuru'nun ilk golünde VAR kararıyla verilen golü haksız buldu.

Kullanıcılar, Pelkas'ın Gaziantep FK maçında attığı golün ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndüğünü hatırlattı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)