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    Onyekuru, Gaziantep karşısında şov yaptı

    Onyekuru, Gaziantep karşısında şov yaptı

    Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Gaziantep FK maçında oyuna girdikten sonra 2 gol atarak takımına 3 puanı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 21:14
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 21:19
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    Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, 3. kez döndüğü Süper Lig'e yine harika bir giriş yaptı.

    2 GOL ONYEKURU'DAN

    Oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılıların hücum organizasyonlarına büyük etki eden Nijeryalı futbolcu attığı 2 golle takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı.

    Dakika 51 ve 78'de sahneye çıkan başarılı futbolcu rakip savunmanın arkasına çok iyi sızarak Gaziantep FK'nın 17 maçlık iç saha yenilmezlik serisini de sona erdirmiş oldu.

    Onyekuru, Gaziantep karşısında şov yaptı #1

    Onyekuru, Gaziantep karşısında şov yaptı #2

    İLK GOLDE OFSAYT İTİRAZI

    Öte yandan sosyal medyada rakip takım taraftarları Onyekuru'nun ilk golünde VAR kararıyla verilen golü haksız buldu.

    Kullanıcılar, Pelkas'ın Gaziantep FK maçında attığı golün ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndüğünü hatırlattı.

    Onyekuru, Gaziantep karşısında şov yaptı #3

    Onyekuru, Gaziantep karşısında şov yaptı #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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