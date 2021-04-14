Onyekuru, sakatlığı sebebiyle 2 maç oynayamayacak

Annesini kaybettiği için Karagümrük maçında oynayamayan Henry Onyekuru, sakatlığı sebebiyle Göztepe ve Trabzon maçlarında da oynayamayacak.

Sezonun başından beri sakatlıklara uğraşan Galatasaray’a, Onyekuru’dan da kötü haber geldi.

Sağ arka adalesinde ağrı hisseden Nijeryalı futbolcunun yapılan kontrolünde orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Tedavisine hemen başlanan 23 yaşındaki oyuncunun, iki hafta takımdan uzak kalması bekleniyor.

Annesinin vefatı nedeniyle ülkesine gittiği için Karagümrük maçında oynayamayan Onyekuru'nun, Göztepe ve Trabzon maçlarında da forma giyemeyeceği, Antalya mücadelesine yetişmesinin de zor olduğu bildirildi.

Birkaç gün önce de Falcao ve Kerem Akpınar antrenmanda çarpışmış, Falcao’nun yüz kemiklerinde kırılma meydana gelmişti.

Radamel Falcao'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf / HABERİ İÇİN TIKLAYIN