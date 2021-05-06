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    Onyekuru, takımla çalışmalara başladı

    Galatasaray'da, sağ arka adalesindeki sakatlığı atlatan Henry Onyekuru takımla çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 12:42
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    Onyekuru, takımla çalışmalara başladı

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınmayla başladı.

    Gruplar halinde dar alanda pas çalışması ve sınırlı alanda taktik oyunla süren idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    ONYEKURU TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Tedavisi süren Henry Onyekuru ise kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı.

    Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Onyekuru, takımla çalışmalara başladı #1

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