Onyekuru ve Halil, Gaziantep maçı kadrosuna alındı

Yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, kafilede yer alan isimler açıklandı.

Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Gaziantep-Galatasaray maçıyla açılacak.

Zorlu maç öncesi şehre hareket eden sarı-kırmızılılarda, kafilede yer alan isimler açıklandı. Yeni transferler Onyekuru ve Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

DIAGNE VE SEKIDIKA ALINMADI

West Bromwich ile anlaşan Diagne ve Konyaspor ile görüşen Sekidika ise kadroya alınmadı.