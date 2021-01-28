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    Onyekuru ve Halil, Gaziantep maçı kadrosuna alındı

    Yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, kafilede yer alan isimler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 15:13
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    Onyekuru ve Halil, Gaziantep maçı kadrosuna alındı

    Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Gaziantep-Galatasaray maçıyla açılacak.

    Zorlu maç öncesi şehre hareket eden sarı-kırmızılılarda, kafilede yer alan isimler açıklandı. Yeni transferler Onyekuru ve Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

    DIAGNE VE SEKIDIKA ALINMADI

    West Bromwich ile anlaşan Diagne ve Konyaspor ile görüşen Sekidika ise kadroya alınmadı.

    Onyekuru ve Halil, Gaziantep maçı kadrosuna alındı #1

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