Oosterwolde: Taraftara burada olduğumuzu gösterdik Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de defans oyuncusu Oosterwolde, iyi başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe konut ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloisre'yi 2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Hollandalı genç defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde aldıkları yenilgiyi hatırlatarak, Avrupa'da iyi bir başlangıç yapmalarının kendileri için kritik olduğunu, bunu da başardıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"İYİ BAŞLAMAK KRİTİKTİ"

Bizler açısından galip gelmek çok önemliydi. Avrupa'ya iyi başlamak kritikti. Son maçta kötü bir sonuç vardı. Bugün yeniden özgüven kazanma ve taraftarlara burada olduğumuzu gösterme günüydü. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Geçen yıl stoperdim, bu yıl sol bekim. Benim için pozisyon önemli değil, hocam neresi derse orada oynarım. Her iki pozisyonda da oynayabiliyorum. Bu noktayla çok ilgilenmiyorum. Önemli olan oynayabilmek, takıma katkı sağlıyor olmak.