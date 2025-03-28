Orduspor'un haciz edilen otobüsü icra yoluyla satılıyor

DHA

2012-2013 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden ve büyük rakiplerine karşı önemli zaferler kazanan Orduspor, mali sıkıntılar nedeniyle düşüş yaşadı.

2011-12 sezonunda Süper Lig’i 42 puanla 14’üncü sırada tamamlayan ekip, 2012-13 sezonunda küme düştü.

MADDİ ZORLUKLAR ESKİ SÜPER LİG EKİBİNİ AMATÖRE KADAR DÜŞÜRDÜ

Yaşadığı maddi zorlukların ardından, 2024-2025 sezonu başında Süper Amatör Lig’den çekilen kulüp, yeni sezonda 1'inci Amatör Lig’de mücadele edecek.

KULÜP OTOBÜSÜNÜ SATIŞA ÇIKARDILAR

Öte yandan Süper Lig'de 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında mücadele eden Orduspor'un 1991 model olan ve uzun yıllar kulübün ulaşımını sağlayan 52 AL 967 plakalı otobüsü, 300 bin TL'den satışa sunuldu.

ÇALIŞIR DURUMDA BİLE DEĞİL...

Çalışır durumda olmadığı belirtilen otobüs için tekliflerin, 15 Ağustos 2025 tarihine kadar SGK İl Müdürlüğü’ne yapılacağı belirtildi.