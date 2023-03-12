Orhan Ak: Rehavete kapıldık Adana Demirspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Ak, "Rakibin 10 kişi kalması bizim için kötü oldu. Rehavete kapıldık. 1-1 oldu, 3-1 de yapabilirlerdi" dedi.

Süper Lig’de 25. hafta maçında Abdullah Avcı’nın istifası sonrasında Orhan Ak yönetimindeki Trabzonspor ile Vincenzo Montella’nın ekibi Adana Demirspor, karşı karşıya geldi. Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Abdullah Avcı'nın istifa etmesi üzerine Adana Demirspor maçında takımın başında olan yardımcı antrenör Orhan Ak, 90 dakikayı değerlendirdi.

"Rehavete kapıldık"

Orhan Ak, yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Olağanüstü bir durum yaşandı, hocanın istifasından sonra duygusal veda oldu. Ben çok fazla girmek istememiştim ama biraz zorlandık hafta içi. Böyle durumlarda oyuncuların sahaya dönmesi çok zor. Son haftalarda sıkıntılar da yaşadık. Tedirgin, özgüvensizdik. Çoğu maçtaki gibi iyi başladık, erken gol bulduk. Adana Demirspor'un 10 kişi kalması bizim için kötü oldu. Rehavete kapıldık. 1-1 oldu, 3-1 de yapabilirlerdi."

"Buradan hocamıza selamlar"

Galibiyeti Abdullah Avcı'ya armağan eden Orhan Ak, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı daha coşkulu, daha konsantre çıktık. Sonradan giren oyuncularımız da kalitesini ortaya koydu. Güzel bir skor oldu, bu ara böyle bir skora ihtiyacımız vardı. Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Bu maçı taraftarlarımıza ve hocamıza armağan etmek istedik. Buradan hocamıza selamlar."

"Trabzonluyum, ailem de Trabzonlu"

Orhan Ak, ayrıca şöyle konuştu: