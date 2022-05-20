Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 21 yaşındaki Orkun Kökçü, gelecek yıllarda Beşiktaş'ta oynamayı istediğini belirten açıklamalarda bulundu.

Hollanda Eredivisie'de Ajax'ın şampiyon olmasıyla heyecan sona erdi.

Diğer yandan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord ise UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu.

Dev final öncesi 21 yaşındaki Kökçü, açıklamalarda bulundu.

"Ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi"

Milli takım seçimi ile ilgili açıklamada bulunan orta saha, "Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim. U19'a kadar Hollanda'da oynadım ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi." dedi.





Transfer konusuna finalden sonra bakacak

Final maçına odaklandığını belirten oyuncu, "Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım. Finalden sonra Transfer bakacağız. o konuyu babama ve menajerime bıraktım. Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.





"Beşiktaş'ta oynamak isterim"

Bir gün Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirten genç yetenek, "Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim ancak ilerde ne olur bilemeyiz. Beşiktaş'ta oynamak yine de güzel bir his ve duygudur. Onu inşallah gelecekte yaşayabilirim." sözlerini söyledi.





18 gole katkı sağladı

Feyenoord altyapısında yetişen genç yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 49 karşılaşmada 9 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Piyasa değeri 17 milyon euro olan Orkun Kökçü'nün 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



