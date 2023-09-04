Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi Geçtiğimiz yıl Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan A Milli futbolcu Orkun Kökçü, 2022-2023 sezonu Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nde yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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Yaz transfer döneminde Hollanda'nın Feyenoord kulübünden Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya 25 milyon bonservis ve 5 milyon euro bonuslar karşılığında transfer olan Orkun Kökçü büyük bir başarının sahibi oldu.

Sözleşmesinde 150 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan milli futbolcu, geçtiğmiz sezon sergilediği başarılı performasın ardından Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi.

Rakiplerini geride bıraktı

22 yaşındaki futbolcu, geçen yılki takım arkadaşları Santiago Giménez ve David Hancko, geçen sezon Twente'de forma giyen Vaclav Cerny ve PSV Eindhoven'dan Xavi Simons ile ödül için yarıştı.

Milli orta saha, Eredivisie kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla yılın en iyisi seçildi.

Şampiyonlukta önemli rol oynadı

Bu sezon Benfica ile çıktığı 5 resmi maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele eden Orkun Kökçü, geçen yıl kaptan olarak şampiyonluk yaşadığı Feyenoord formasıyla 46 karşılaşmada oynadı.

Orkun bu maçlarda 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.