AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İZLANDA'YI EVİNDE YENEN İLK JENERASYON OLMAK İSTİYORUZ"

Orkun Kökçü, İzlanda'ya karşı deplasmanda galibiyet alamadıklarını takım içinde de değerlendirdiklerini ifade ederek,

Bu maç öncesinde oldukça rahatız. Şu ana kadar iyi performanslar sergiledik ve olumlu sonuçlar elde ettik. Yarın da bu başarıyı ilk kez başaran jenerasyon olmak için elimizden geleni yapacağız

dedi.

Milli futbolcu, İzlanda'ya yaptıkları uzun yolculuğun ve hava koşullarının yarınki maç için bir bahane olmayacağını belirtti.

"KEREM'İN GELİŞİ İKİMİZ İÇİN DE ÇOK İYİ OLDU"

"Kerem ile takım arkadaşı oldunuz. Birlikte oynamanız performansınızı da olumlu etkiliyor gibi görünüyor. Kerem ile uyumunuz hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Orkun,

Kerem'in gelişi ikimiz için de çok iyi oldu. Onu uzun zamandır tanıyorum ve muhteşem bir oyuncu. Benfica'da da adeta milli takım havası oluştu. Kerem dışında bir de Zeki var, onunla birlikte Türkçe konuşan küçük bir grup oluşturduk. Kerem'in gelişi, kendimi daha evimde hissetmemi sağladı ve bu performansımı olumlu etkiledi. Bu sezon performansımın yükseldiğini hissediyorum ve umarım bu yükseliş devam eder. İnşallah daha güzel sonuçlar elde ederiz

diye yanıt verdi.

"DAHA FAZLA OYNADIKÇA DAHA HAZIR HİSSEDİYORUM"

Kökçü, Avrupa'da bazı futbolcuların yoğun maç programından şikayet etmesiyle ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi: