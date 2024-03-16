Orkun Kökçü'dan çarpıcı sözler! Benfica hayal kırıklığı oldu Geçtiğimiz yaz Feyenoord'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti.

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Yaz transfer döneminde kaptanlığını yaptığı Hollanda ekibi Feyenoord'dan ayrılarak Portekiz devi Benfica'ya 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan milli futbolcu Orkun Kökçü, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

120 milyon euro serbest kalma bedeli olan orta saha oyuncusu De Telegraaf'a röportaj verdi.

"Beni özel hissettiren biri olmadı"

Kendini özel hissetmediğini söyleyen Orkun, şu sözleri sarf etti:

Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım.

"Benfica için daha fazlasını verebilirim"

Oynadığı mevkiyle ilgili serzenişte bulunan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır.

"Oldukça mütevazıyım"

Orkun Kökçü, sözlerine şöyle devam etti:

İmzayı attıktan hemen sonra Türk milli takımına gitmek zorunda kaldım. Stadyumda bir sunum mu? Hayır, hayır, her şey oldukça hızlı gelişti. Yaz boyunca bu konu hakkında fazla düşünmedim ve doğam gereği de oldukça mütevazıyım.

"Yedek kalmak beni öfkelendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı"

Milli oyuncu yedek kalmasıyla ilgili ise, şunları dedi:

Birkaç kez yedek kalmak beni öfkelendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Tam da o anlarda takım için çok şey ifade edebileceğimi biliyordum.

"Kulüp bana hücuma yönelik bir pozisyonda oynayacağımı söyledi"

Son olarak Orkun, şu şekilde konuştu:

Feyenoord'da her zaman hücum ağırlıklı oynuyordum. Burada da buna benzer bir rolün olacağını düşündüm. Kulüp de bana hücuma yönelik bir pozisyonda oynayacağımı söyledi. Ancak bu şekilde önemli bir oyuncu olabilirim. Hocanın benden ne istediği konusunda fazla bir şey söylemesine gerek yoktu. Benfica'da nasıl oynamam gerektiği bana mantıklı gelmişti. Schimdt beni Hollanda'da çok fazla izledi ve ona karşı çok iyi maçlar çıkardım. Teknik direktörün benim niteliklerimle ne yapacağını bileceğini düşünüyordum.

Benfica formasını 34 kez giydi

Sezon başından bu yana Benfica forması ile toplamda 34 maça çıkan Orkun, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki futbolcu A Milli Takım ile de 24 maça çıkarken, 2 kez gol sevinci yaşadı.