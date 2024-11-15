Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı

Haber Merkezi

Kariyerini Portekiz Ligi Benfica'da sürdüren yıldız futbolcu Orkun Kökçü, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da başarıyla giyen orta saha oyuncusu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TRAVMAYI ATLATMAK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM, UMREYE GİTTİM"

Orkun sözlerine şu şekilde başladı:

Feyenoord'daki son senemde Ramazan ayında bana bir içecek verdiler, çünkü maçlarda oruç tutuyordum. Sahurda içmem için Pre-workout içeceği vermişlerdi. Uzun süre enerji veren bir şey istemiştim, bunlar ani enerji veren bir şey anlamışlar. Sahurda o içeceği içtim. Yarım saat geçti, kalbim hızlı atmaya başladı. Bütün vücuduma kramp girdi. Orada öleceğimi zannettim. Çok korktum. O günden sonra 4-5 ay uyurken zorlandım. Travmayı atlatmak için psikolojik destek aldım, umreye gittim.

"BEŞİKTAŞ BONSERVİSİM İÇİN 1 MİLYON DOLARI ÇOK GÖRDÜ"

Bir dönemler Beşiktaş'a transferinin gündemde olduğunu söyleyen Orkun, şunları dedi:

Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. Feyenoord U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. O dönem Beşiktaş bonservisim için 1 milyon doları çok gördü.

"İNGİLTERE'DE İLK 6'DA YER ALAN BÜYÜK KULÜPLERDEN BAZILARI BENİMLE İLGİLENDİ"

Orkun Kökçü, sözlerine şu şekilde devam etti:

Eski hocam Arne Slot göreve geldiğinde, onun ilk sezonunda performansımda büyük bir çıkış yakaladım. O yıl, Konferans Ligi’nde finale kadar yükseldik, ancak ne yazık ki kaybettik. Yine de o sezon gösterdiğim performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yaz döneminde aslında transfer olmak istiyordum; İngiltere'de ilk 6’da yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Transfer için ciddi görüşmeler yaptık, ancak son anda gerçekleşmedi. Sonraki sezon ise Arne Slot beni takım kaptanı yaptı, ve bu sorumluluk performansımı daha da yükseltti.

"İYİ ŞEKİLDE ÜLKEMİ TEMSİL ETMEME RAĞMEN, TÜRKİYE'DE HİÇ KONUŞULMADIM"

Türkiye'de hiç konuşulmadığını söyleyen orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de Hollanda'nın güçlü bir lig olduğunu unutuyorlar galiba. İyi şekilde ülkemi temsil etmeme rağmen, Türkiye'de hiç konuşulmadım. Türkiye medyası beni konuşmasa bile, kariyerimde iyi bir yere geldikten sonra hiç önemli değil. Yılın oyuncusu seçiliyorsun, hiç konuşulmuyor. Milli maçlardan sonra da eleştirildiğimiz oluyor. Ben bırakayım o zaman dedim. Ne olursa olsun değer verilmiyor. Hollanda'da daha fazla değer gördüğümü hissettim. Eleştiri için sanki birkaç oyuncuyu seçiyorlar. Ön plana çıkaracakları oyuncuyu seçiyorlar gibi. Maçlara da yansıyordu. Hata yapmayın, eleştirirler oluyor. Bazen medyada yalanlar da oluyor. O da bayağı gücüme gidiyor. Kötü oynasam tabii yazın, ben de katılırım ona.

"KEREM'İN GELMESİ BENİM ADIMA DA ONUN ADINA DA İYİ OLDU"

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Orkun, şu sözleri sarf etti:

Kerem'in gelmesi benim adıma da onun adına da iyi oldu. Geçen sene pek arkadaşım yoktu. Vardı tabii ama keşke birisi Türkiye'den veya Hollanda'dan gelse de arkadaşlık olsa diye düşünmüştüm. Benim için iyi oldu, performansıma da yansıdığını düşünüyorum. Kerem de o alışma sürecini çabuk atlattı.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Futbol Takımı hakkında konuşan 23 yaşındaki isim, şu değerlendirmeyi yaptı:

Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum Milli Takım olarak. Bizim takımımız genç. İki sene sonrasında daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. 2026 inşallah güzel bir Dünya Şampiyonası olur bizim için. Montella her maça farklı yaklaşım gösteriyor. İyi hoca, beğeniyorum. Gelecek maçlarda iyi sonuçlar elde ettiğimizde, ona da değer vereceklerine inanıyorum.

"ARNE SLOT BENİ BEN YAPAN HOCADIR"

Orkun, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: