Ortam yine gerildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'den üst üste açıklamalar Galatasaray ve Fenerbahçe arasında ipler yine gerilmeye başladı. Dursun Özbek'in göndermeleri sonrası Fenerbahçe cephesinden de cevap gecikmedi. İşte detaylar...

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya devam ederken iki kulüp arasında saha dışında da gerilim tırmanıyor.

Oynanan son maçların ardından kendilerine haksızlık yapıldığını iddia eden iki ezeli rakip sosyal medyada taraftarlarının gücüyle baskıyı artırmak isterken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sponsorluk anlaşmasında söylediği sözler ortamı bir kez daha gerdi.

Hakem kararlarının kendileri aleyhine işlediğini düşünen Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak. Bizi durdurmak için yaptıklarını görüyoruz ve şaşırmıyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece beyhude çalışmalardır. Ben bazı kulüp başkanları gibi rüzgara göre yelken açmam. Bizim kıblemiz bellidir. Gerektiğinde herkese gerektiği gibi konuşmasını bilirim. Bunlar son çırpınışlar.

"Emekli ikramiyesi şampiyonluk olamaz"

Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Buradan MHK ve TFF'ye sesleniyorum, uyarıyorum... Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolundan emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın, sene sonunda sessiz sedasız çekilsinler... Sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyin...

"Bizim kıblemiz belli"

Soru: "Fenerbahçe daha önce 'Aynı masaya oturmayız' derken, şimdi sizi yayına çağırdılar. Bu karar değişiminin nedeni sizce nedir?"

Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere, esen rüzgara göre yelken açmayız. Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Başkanı. Bir gün 'Masaya oturmam" diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun. Cevabı Sayın Başkan'ın vermesi daha doğru olacak.

"Kenetlenirsek kirli oyunlar biter"

Ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a karşı uygulamaların standardı yok, bu çok net. Kayserispor maçında bu zirveye çıktı. Golümüzün iptal edilmesiyle zirveye çıktı. Galatasaray'ın kenetlenmesiyle bu tip kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Geçen sene bunu başardık. Bu sene daha tedbirli davranıyorlar. İlk haftadan itibaren Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyorlar. Bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken birliktelik. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, finansal yapıyı düzeltmek için gereklidir.

"Futbolculara borcumuz yok"

Algı yaratmaya çalışıyorlar, bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Galatasaray olarak finansal sorunumuz yok. Aralık sonu itibariyle sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerde sorun yaşamadık. Hepsini tek tek ödedik. Bu son derece net. İsteyen kulüpten ve TFF'den bunun böyle olduğunu öğrenebilir, bizden bilgi isteyebilir. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar? Bu anlamda tek konuşulan kulüp Galatasaray. Ligde 20 kulüp var. Bu algılarla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerin gecikmesine izin vermeyiz.

Fenerbahçe'den cevap

Öte yandan Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası Fenerbahçe'den de bir hamle geldi.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında sarı-kırmızılıların adalet değil ayrımcılık istediklerine yönelik bir paylaşım yapan sarı-lacivertliler, bu gönderiyi bir kez daha paylaşarak ezeli rakibine göndermede bulundu.