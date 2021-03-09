Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, babasının gençlik yıllarından beri sarı-lacivertli takıma sempati duyduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, FB TV'ye yaptığı açıklamalarda çarpıcı sözler sarf etti.

Konyaspor maçıyla ilgili konuşan Osayi, “Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Gerçek anlamda çok hızlı başladık, baskı yaparken çok hızlıydık, rakibi hataya zorladık. İlk 20-30 dakikalık süre bizim için gerçekten çok iyiydi ve bu sürede de iki gol bulduk. Tabii ki bu da bize özgüven kazandırdı.” dedi.

Osayi Samuel: Babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı - İZLE



"BABAM ESKİDEN BERİ FENERBAHÇE TARAFTARI"

Öte yandan babasının Fenerbahçe'ye aşina olduğunu kaydeden Nijeryalı, "Babam gençlik yıllarında birlikte yaşadığı birinin çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Birlikte çok fazla Fenerbahçe maçları izlerlermiş. Dolayısıyla babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı.” şeklinde konuştu.