Osayi Samuel: Derbiden sonra Türkiye'deki tutkuyu anladım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi Samuel, Türk taraftarların futbola olan tutkusundan, Mesut Özil ve Emre Belözoğlu'na kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23 yaşındaki oyuncunun sözleri şu şekilde:

"ÇOK MUTLUYUM"

"Geleli çok uzun zaman olmadı. Bu zamana kadar geçen periyottan çok memnunum, çok mutluyum. İngiltere'den İstanbul'a geldim. Bu zamana kadar her şey iyi geçti. Bir kaç maç oynadım. Onlardan da keyif aldım. İyi bir şekilde devam etmek istiyorum."





"ANA NEDEN EMRE BELÖZOĞLU'YDU"

"Fenerbahçe'ye gelmemdeki ana neden sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'nun konuşmasıydı. Kendimi burada geliştirme şansım olduğunu söyledi. Ailemle de görüştüm. Genç bir oyuncuyum. Buraya gelip kendimi geliştirmek istedim. Menajerimle konuştuktan sonra da buraya geldim."

"DERBİDEN SONRA TUTKUYU ANLADIM"

"İlk maçımda girdiği ikili mücadelelerde buranın çok fazla fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüTm. Buradaki fiziksel rekabetleri görüyordum. Championship'e göre burası daha fiziksel olarak yüksek. Tempo biraz daha az ama daha teknik. Burada çok fazla tutku söz konusu. Özellikle Galatasaray maçından sonra insanların gerginliği, kızgınlığı buradaki tutkuyu çok daha fazla ortaya çıkardı."

"MESUT'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"

"Genç bir oyuncuyum, Mesut Real Madrid'de de oynamış bir oyuncu. Onun geldiğini duyduğumda Fenerbahçe gelme konusunda güçlü bir neden oluşturdu. Mesut Özil'den de çok şey öğreniyorum. Her zaman gelişmeye açık bir oyuncuyum. Kendimi geliştirme adına ondan da bir çok şey öğreniyorum."