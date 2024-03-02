Osayi Samuel: Fark yaratmam gerekiyordu

ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi.



Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Hatayspor karşısındaki galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"Fark yaratmam gerekiyordu"

Nijeryalı futbolcu şunları söyledi:

"Önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son açtan sonra güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık. Milli takımdan döndükten sonra ilk maçımdı ve fark yaratmam gerekiyordu. Lig uzun bir maraton. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Konferans Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız.

"Daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum"

Osayi Samuel ayrıca şöyle dedi:

"Fiziksel anlamda ağrılarım vardı. Turnuva zordu ve bu ağlardan dolayı idman kaçırdım. Döndükten sonra fiziksel anlamda çalışmam oldu. Şu anda daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyorum. Daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum."