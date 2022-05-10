- Haberler
- Futbol Haberleri
- Osayi Samuel hem 11'e hem kanada dönüyor
Osayi Samuel hem 11'e hem kanada dönüyor
Beşiktaş derbisinde sakatlığından yeni kurtulduğu için 70. dakikadan sonra oyuna dahil olan Osayi Samuel, Karagümrük maçında hem ilk 11'de yer alacak hem de sağ açıkta görev yapacak.
- 10.05.2022 - 15:03
Fenerbahçe'de başarılı oyuncu Osayi Samuel'in Karagümrük maçında pozisyonu değişebilir.
Başarılı oyuncu, sakatlık sonrası tam olarak hazır olmayınca Beşiktaş karşısında yedek başlamış ve 70. dakikada oyuna dahil olmuştu. Osayi-Samuel, Karagümrük ile hafta sonunda oynanacak karşılaşmada ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.
Hücumda görev yapacak
Ancak İsmail Kartal'ın öğrencisini, son haftalarda görev yaptığı sağ bek pozisyonunda değil, hücum hattında görevlendirmesi bekleniyor. Samuel, Karagümrük mücadelesinde Arda, Pelkas ve Mert Hakan'ın yokluğunda sağ açıkta forma giyebilir.