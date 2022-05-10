Haberler

Futbol Haberleri

Osayi Samuel hem 11'e hem kanada dönüyor

Osayi Samuel hem 11'e hem kanada dönüyor

Beşiktaş derbisinde sakatlığından yeni kurtulduğu için 70. dakikadan sonra oyuna dahil olan Osayi Samuel, Karagümrük maçında hem ilk 11'de yer alacak hem de sağ açıkta görev yapacak.