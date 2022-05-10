Petrol
104.56
-1.30%
Euro
16.13
1.16%
Dolar
15.25
1.11%
Altın
911.82
1.39%
Borsa
2484
0.75%
Bitcoin
491.000
-2.88%
BTXN Coin
14.77
-3.65%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Osayi Samuel hem 11'e hem kanada dönüyor

    Beşiktaş derbisinde sakatlığından yeni kurtulduğu için 70. dakikadan sonra oyuna dahil olan Osayi Samuel, Karagümrük maçında hem ilk 11'de yer alacak hem de sağ açıkta görev yapacak.
    • 10.05.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osayi Samuel hem 11'e hem kanada dönüyor

    Fenerbahçe'de başarılı oyuncu Osayi Samuel'in Karagümrük maçında pozisyonu değişebilir.

    Başarılı oyuncu, sakatlık sonrası tam olarak hazır olmayınca Beşiktaş karşısında yedek başlamış ve 70. dakikada oyuna dahil olmuştu. Osayi-Samuel, Karagümrük ile hafta sonunda oynanacak karşılaşmada ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

    Osayi Samuel hem 11 e hem kanada dönüyor #1

    Hücumda görev yapacak

    Ancak İsmail Kartal'ın öğrencisini, son haftalarda görev yaptığı sağ bek pozisyonunda değil, hücum hattında görevlendirmesi bekleniyor. Samuel, Karagümrük mücadelesinde Arda, Pelkas ve Mert Hakan'ın yokluğunda sağ açıkta forma giyebilir.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto Yatırımı yapmadan önce bu adamı dinleyin!
    CryptoTrade

    Kripto Yatırımı yapmadan önce bu adamı dinleyin!

    Top EU diplomat praiss close ties with Turkey
    Turkey

    Top EU diplomat praiss close ties with Turkey

    Edirne’de sınır dışı kararı verilen Suriyeli için mahkemeden karar
    3. Sayfa

    Edirne’de sınır dışı kararı verilen Suriyeli için mahkemeden karar

    Görüş Bildir