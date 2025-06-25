Osayi Samuel, kaybolan saatinin peşinde

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel, evinde değerli kol saatinin kaybolduğunu fark edince, en son evine gelen kişinin Ayşenur O. olduğunu belirledi. Olayın ardından Ayşenur O. ile iletişime geçen futbolcu, saatini sordu ancak olumsuz yanıt alınca savcılığa giderek şikâyetçi oldu.

Samuel’in şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşenur O. hakkında “hırsızlık” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

"SAATİM EVDE YOKTU, EN SON O KİŞİYLE BİRLİKTEYDİM"

Şikâyet dilekçesinde Osayi Samuel, 27 Nisan 2025 tarihinde Şişli’de bir eğlence mekanında Ayşenur O. ile tanıştığını ve daha sonra birlikte Üsküdar’daki evine gittiklerini anlattı. Samuel ifadesinde şu sözlere yer verdi:

Fenerbahçe’de profesyonel futbolcuyum. O gece kolumda olan saatim, ertesi gün evde yoktu. Ayşenur O. saat 08.00 gibi evden ayrıldı. Ben de aynı gün yurt dışına çıktım. Türkiye’ye döndükten sonra, Mayıs ayının ilk haftasında saatimin kaybolduğunu fark ettim. Bu nedenle kendisinden şüpheleniyorum.

"İDDİAN VARSA RESMİ MAKAMLARA BİRLİKTE GİDELİM"

Hakkında suçlama yöneltilen Ayşenur O. ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Olay gecesini anlatan Ayşenur O., sadece kısa bir süreliğine Samuel’in evine gittiklerini ve ardından birlikte havalimanına geçtiklerini söyledi. İddialarla ilgili şunları dile getirdi:

Osayi benim 3-4 aydır arkadaşımdı. Sadece valizini almak için evine uğradık, kısa süre kaldık. Sonrasında onu havalimanına bıraktım. Bir buçuk ay sonra bana WhatsApp’tan saatinin çalındığını iddia eden bir mesaj gönderdi. Ben de eğer böyle bir şüphesi varsa birlikte resmi makamlara gitmeyi teklif ettim. Saati görmedim bile. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Aramızdaki yazışmaları da delil olarak sunacağım.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, tarafların ifadeleri alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Savcılığın, sunulacak deliller doğrultusunda dosyaya yön vermesi bekleniyor.