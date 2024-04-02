Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından sahaya inen bir bordo-mavili taraftara saldıran Osayi Samuel, sarı-lacivertlilerin kritik kongresine katıldı.
Kongre salonuna giriş yaptığında, taraftarlar başarılı futbolcuyu alkışlarla karşıladı.
Futbolseverler ikiye ayrıldı
Osayi Samuel'ın kongreye katılması ve taraftarlar tarafından alkışlanması, futbol camiasında farklı tepkilere yol açtı.
Kimi taraftarlar, futbolcunun sahaya inen taraftarı yumruklayarak hatalı bir davranış sergilediğini düşünerek eleştirirken, bazıları ise Osayi Samuel'a destek verdi ve tepkisini haklı bulduğunu ifade etti.
Camia birleşti
Ancak Osayi Samuel'ın kongreye katılması, camiada birlik ve beraberlik mesajlarına da vesile oldu. Taraftarlar, futbolcuya gösterdikleri destekle birlikte Fenerbahçe'nin önemli bir maçında yer almasının takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.
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