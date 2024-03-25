Osayi Samuel sessizliğini bozdu: Bunu yapmak zorundaydım Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sahaya inen rakip taraftarı yumruklayan Osayi Samuel, kendisini savundu.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, büyük olaylara sahne olmuştu.

Taraftarla yumruk yumruğa kavga eden Osayi Samuel ise sessizliğini bozdu.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu, Trabzonspor maçı sonrası yaşananlarla ilgili kendisini savundu.

"Türkiye'de normaldir..."

İşte Osayi Samuel'in ülkesinden Brila TV'ye yaptığı açıklamalar...

Evet, sanırım her şey maçın bitiminden önce başladı; maç boyunca üzerimize cisimler atılıyordu, ki bu Türkiye'de normaldir, bilirsiniz. Ancak, o maçta çok daha fazlasını yaptılar. Sanırım hakem tüm maç boyunca 4-5 kez oyunu durdurdu. Benim için Livakovic'in darbe aldığı ve kanının aktığı bir nokta vardı, hakem orada maçı durdurmadı. Hatta o süreçte rakip takım bir gol attı.

"Hakemin maçı durdurmaya gücü yoktu"

Hakem (Halil Umut Meler) hiçbir şey yapmadı. Onu suçlayamam çünkü bunu yapacak gücü olduğunu sanmıyorum. Çünkü, birkaç kez ne yapabileceğini sormak için birileriyle konuşmaya gitti. Onlar da maçı durdurmak istemedi. Bence en başarından beri olayı tetikleyen şey buydu!

"Ellerinde bıçak vardı"

Bir şekilde maçı kazanmayı başardık, çünkü çok iyi oyuncularımız var. Yolumuza birçok engel koymaya çalışsalar da yine de kazanmanın bir yolunu bulduk. 3-2 kazandık. Açıkçası, Türkiye'de çoğu takım sahanın ortasında kutlama yapmayı sever. Biz de öyle yaptık. Evimizde tek maç kaybettik ve o da Trabzonspor'a karşıydı, onlar da sahanın ortasında sevindi. Ortada kutlama yaptılar. Orada hiçbir şey olmadı. Biz sahanın ortasında sevinince, bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı, ellerinde bıçaklar vardı ve takıma saldırmaya çalıştılar.

"Arkadaşlarımı savunmak zorundaydım"

Bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Biri size elinde bir bıçakla geliyorsa bu nasıl nefsi müdafaa olmaz! Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Sadece takımımı ve arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Daha önce hiç yaşamadığım bir durumdu. Çok korkutucuydu.

"Arkadaşlarımda kesikler vardı"

Takım arkadaşlarımın birçoğu soyunma odasına kesikler ve morluklarla geliyordu. Bir futbol sahasında bu nasıl mümkün olabilir. Asla anlayamıyorum. Bazı takım arkadaşlarımın çok korktukları gözlerinden okunuyordu. Ben sadece takımımı savunmak zorundaydım. Çünkü herkes buna karşı duramaz. Yaptığım sadece buydu.

"Mücadele eden tek ben değildim"