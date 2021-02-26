Osayi Samuel: Trabzonspor maçıyla yeni bir seri başlatacağız

Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna kattığı Osayi Samuel, Trabzonspor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında takıma katılan Bright Osayi-Samuel, henüz Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye tam olarak alışamadığını söyledi.

"TAKIMIM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

23 yaşındaki futbolcu, "Benimle ilgili eleştirilere saygıyla yaklaşıyorum ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Görev aldığım her maçta takımım için elimden geleni yapıyorum. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.





"TRABZONSPOR MAÇIYLA GALİBİYET SERİSİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Osayi-Samuel, Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili olarak ise, "Son maçlarda düşüş yaşadığımız ortada ancak Trabzonspor maçıyla birlikte bu durum değişecek. Yeni bir galibiyet serisi başlatacağız. İstanbul'a mutlu döneceğiz." iddiasında bulundu.