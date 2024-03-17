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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli futbolcular saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Osayi-Samuel taraftarı yere serdi

Yaşananlar sırasında Osayi-Samuel, Trabzonsporlu bir taraftarı yumruklayarak yere serdi.

Takım arkadaşları ve görevliler futbolcuyu zorlukla bölgeden uzaklaştırdı.

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