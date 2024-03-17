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Osayi-Samuel, Trabzonsporlu taraftarı yumrukladı

Osayi-Samuel, Trabzonsporlu taraftarı yumrukladı Fenerbahçe'nin konuk olduğu Trabzonspor'u mağlup ettiği mücadelenin ardından ortalık karıştı. Osayi-Samuel, Trabzonsporlu bir taraftarı yumruklayarak yere serdi.