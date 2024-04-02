Osayi Samuel'den 2 Nisan vurgusu: En büyük Fenerbahçe

Fenerbahçe formasını giyen Bright Osayi Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Nijeryalı futbolcu, takımın ve camianın önemli bir günü olan 2 Nisan'a atıfta bulunarak, Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini vurguladı.
Osayi Samuel'un paylaşımında şunları söyledi:
2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener.
Fenerbahçeliler destek verdi
Bu mesajına sarı-lacivert kalp emojileri de ekleyerek duygularını daha da vurguladı.
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında bu sezon oldukça önemli bir rol oynadı.
30 maçta görev alarak 3 gol atmış ve 4 asist yapmıştı. Osayi Samuel'un sosyal medya üzerinden yaptığı bu destek paylaşımı, takım ve camia içinde birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı.
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