Osayi-Samuel'den bir açıklamada daha! "Karşılık vermekte haklıydık" Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar hakkında "Oyuncuların karşılık vermesi haklı çünkü bazı taraftarların elinde kesici şeyler vardı" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.

Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel, Nijerya basınından Socccernet'e açıklamalarda bulundu.

"Bence maçın durdurulması gerekiyordu"

Savunma oyuncusu, sözlerine şu şekilde başladı:

Bence maçın durdurulması gerekiyordu. Kalecimize bir cisim atıldı ve kanaması vardı. Kısa süre sonra bir serbest vuruş oldu ve gol attılar, bu nasıl olabilir! Kendimizi savunmak zorunda kaldık çünkü her şey çılgıncaydı.

"Oyuncuların karşılık vermesi haklı"

26 yaşındaki isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

Olaylar şiddete dönüştüğünde ve oyuncular karşılık vermeye başladığında bu hiçbir yerde kabul edilemez. Oyuncuların karşılık vermesi haklı çünkü bazı taraftarların elinde kesici şeyler vardı. Eğer oyuncularımızdan biri yaralansaydı, bu sadece kulüpler için değil tüm lig için sorun olurdu.

"Sahaya yabancı madde atma sadece Türkiye'de değil her yerde var"

Osayi-Samuel, açıklamalarını şöyle noktaladı: