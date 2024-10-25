Osayi Samuel'den geleceği için açıklama: Bana bağlı değil

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, geleceği için flaş bir açıklamada bulundu.

Manchester United maçının ardından takım otobüsüne doğru ilerleyen Osayi-Samuel, kendisine sorulan "Gelecek sezon Fenerbahçe'de olacak mısın?" sorusuna, "Bilmiyorum, bu bana bağlı değil." yanıtını verdi.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

26 yaşındaki Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 145 maçta 7 gol 14 asistlik performans gösterdi.