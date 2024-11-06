Osayi Samuel'den itiraf: Premier Lig'den teklif gelirse...

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Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde gelen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Osayi-Samuel'in kontrat süreci, herkesi tedirgin ediyor…

26 yaşındaki oyuncuyu çok seven taraftar, sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

En son Fenerbahçe'nin Partizan ile oynadığı maçı izlemeye giden futbolcuya tezahüratlar yaparak bunu gösterdiler. Jose Mourinho da Osayi'nin performansından memnun olduğunu ve takımda kalmasını istediğini yönetime iletti.

AŞKIYLA İŞİ ARASINDA KALDI

Nijeryalı oyuncu da sarı- lacivertli takımı seviyor hatta geçtiğimiz hafta Twitch yayınında 'Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği ve bu yüzden imza atmadığı' haberlerini yalanlayıp "Fenerbahçe'ye ihanet etmem." dedi.

İmzanın atılmama nedeni bu kez gerçekten duygusal. Tecrübeli sağ bekin kız arkadaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir bankada üst düzey yöneticilik yapıyor.

İşini bırakmak istemeyen yenge, sevgilisinin İngiltere'de bir takımda forma giymesini istiyor. Kalbiyle, işi arasında kalan Osayi de Premier Lig'den teklif bekliyor.

"PREMIER LİG'DEN TEKLİF GELİRSE GİDERİM"

26 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle daha yakın olabilmek için ayrılığa sıcak ama bunun için de İngiltere'de bir takıma gitmesi gerek.

Yönetime bunu ileten Osayi'nin, "Güzel bir birlikteliğim var ve bunu kaybetmek istemiyorum. Premier Lig'den teklif gelirse giderim, aksi halde zaten forma giyeceğim yer Fenerbahçe. Bu formayı da taraftarı da İstanbul'u da seviyorum. Sadece zaman ve anlayış istiyorum." dediği öğrenildi.

Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim de sözleşme için beklemeye başladı.

YAZ SAYESİNDE AŞK BELGELENDİ

Osayi, merak edilen sevgilisi ile ilk kez Fenerbahçe Beko'nun Partizan ile oynadığı EuroLeague maçında yan yana objektiflere yansıdı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın fotoğraf çektirmek istediği Nijeryalı oyuncuya, sevgilisi de eşlik etti.