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- Osayi Samuel'den Pereira itirafı
Osayi Samuel'den Pereira itirafı
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 11:37
- Güncelleme : 29.09.2021 - 12:10
Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel, Hatayspor maçında gole sebebiyet vermesinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile aralarında nasıl bir diyalog geçtiğini açıkladı.
Bright Osayi-Samuel, yaptığı Twitch yayınında teknik direktör Vitor Pereira’ya övgüler yağdırdı. Hatayspor deplasmanında bireysel hatası nedeniyle takımının gol yediğini ifade eden Osayi-Samuel, buna karşın Pereira’nın kendisine destek olduğunu dile getirdi.
“ÇOK MUTLU ETTİ BENİ”
Ajansspor’un haberine göre; sarı-lacivertli futbolcu, “Vitor Pereira fantastik bir antrenör. Sadece saha içinde değil. Dün bir gole sebep oldum, maçtan sonra üzgün olacağımı biliyordu. Yanıma geldi ve ‘Endişelenme, bir sonraki maça odaklan’ dedi. O anda gerçekten çok mutlu etti beni.” diye konuştu.
Nijeryalı futbolcu, sezon Fenerbahçe'de toplam 10 maça çıktı. Süper Lig'de 7 maçta 487 dakika süre alan futbolcu, 1 gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise Osayi Samuel, 3 maçta 214 dakika oynadı ve skor üretemedi. Geçen sezon ise futbolcu 25 maçta 1 gol atmıştı.