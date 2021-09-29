Osayi Samuel'den Pereira itirafı

Fenerbahçe'nin oyuncusu Osayi Samuel, Pereira ile ilgili, "Dün bir gole sebep oldum, maçtan sonra üzgün olacağımı biliyordu. Yanıma geldi ve ‘Endişelenme' dedi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel, Hatayspor maçında gole sebebiyet vermesinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile aralarında nasıl bir diyalog geçtiğini açıkladı.

Bright Osayi-Samuel, yaptığı Twitch yayınında teknik direktör Vitor Pereira’ya övgüler yağdırdı. Hatayspor deplasmanında bireysel hatası nedeniyle takımının gol yediğini ifade eden Osayi-Samuel, buna karşın Pereira’nın kendisine destek olduğunu dile getirdi.

“ÇOK MUTLU ETTİ BENİ”

Ajansspor’un haberine göre; sarı-lacivertli futbolcu, “Vitor Pereira fantastik bir antrenör. Sadece saha içinde değil. Dün bir gole sebep oldum, maçtan sonra üzgün olacağımı biliyordu. Yanıma geldi ve ‘Endişelenme, bir sonraki maça odaklan’ dedi. O anda gerçekten çok mutlu etti beni.” diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu, sezon Fenerbahçe'de toplam 10 maça çıktı. Süper Lig'de 7 maçta 487 dakika süre alan futbolcu, 1 gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise Osayi Samuel, 3 maçta 214 dakika oynadı ve skor üretemedi. Geçen sezon ise futbolcu 25 maçta 1 gol atmıştı.