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Osayi Samuel'in Trabzonsporlu taraftara vurduğu anların en net fotoğrafı

Osayi Samuel'in Trabzonsporlu taraftara vurduğu anların en net fotoğrafı Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından olay çıktı. Bordo-mavili taraftarlar sarı-lacivertli futbolculara saldırırken, Osayi Samuel'in rakip taraftara vurduğu anlar viral oldu.