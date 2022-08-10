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    Osayi-Samuel'in, Ümraniyespor maçında oynamama sebebi

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ümraniyespor karşılaşmasında Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'e forma şansı vermemişti. 24 yaşındaki futbolcunun neden oynatılmadığı ise belli oldu.
    • 10.08.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 14:03
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    Osayi-Samuel'in, Ümraniyespor maçında oynamama sebebi

    Fenerbahçe'nin evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak sezona istediği gibi başlayamadığı maçın ardından merak edilen konulardan biri de Bright Osayi Samuel’e neden süre verilmediğiydi.

    Hürriyet gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Samuel’e alternatif olarak hazırlık kampında Burak Kapacak'ı denedi ancak hücumda etkili olan genç oyuncunun savunma bilgisi yetersiz olunca bu denemeden vazgeçti.

    Osayi-Samuel in, Ümraniyespor maçında oynamama sebebi #1

    Ümraniyespor maçında dinlendirildi

    Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarını ağrılarla oynayan Nijerya asıllı İngiliz sağ bek Osayi Samuel, Ümraniye karşılaşmasında dinlendirilmek istendi.

    Fenerbahçe'yi sosyal medyadan silmedi

    Ümraniye mücadelesinde oynamadığı için başka takıma transfer olduğu iddialarının ardından taraftarlar telaşlanmıştı.

    Osayi Samuel'in, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takıma dair her şeyi sildiği söylentileri de asılsız çıktı.

    Başarılı oyuncunun, uzun süredir profilinde oynadığı takıma yer vermediği öğrenildi.

    Osayi-Samuel in, Ümraniyespor maçında oynamama sebebi #2


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