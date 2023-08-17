Osijek'e mağlup olan Adana Demirspor ilk maçın avantajıyla tur atladı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan'da Osijek deplasmanına çıktı.
Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler deplasmanda aldığı 3-2'lik yenilgiye rağmen adını play-off turuna yazdırdı.
Adana Demirspor'un gollerini Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan attı.
Sıradaki rakip Genk
Temsilcimiz play-off turunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yunanistan''dan Olympiakos'a elenen Belçika ekibi Genk ile karşı karşıya gelecek.