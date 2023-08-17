Osijek'e mağlup olan Adana Demirspor ilk maçın avantajıyla tur atladı Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Osijek'e 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-1 kazanmasının avantajıyla tur biletini kaptı.

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan'da Osijek deplasmanına çıktı. Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler deplasmanda aldığı 3-2'lik yenilgiye rağmen adını play-off turuna yazdırdı. Adana Demirspor'un gollerini Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan attı. Sıradaki rakip Genk Temsilcimiz play-off turunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yunanistan''dan Olympiakos'a elenen Belçika ekibi Genk ile karşı karşıya gelecek.