Victor Osimhen, Napoli'den bir sezonluğuna kiralanarak Galatasaray'a katıldı. Sarı-kırmızılılar, transfer için Napoli'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve Osimhen, Galatasaray'da yıllık 6 milyon euro kazanacak.
Osimhen, transferinin ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:
Galatasaray’ın ilgisini duyduğumda karar vermek benim için oldukça kolaydı. Kulübün büyük bir camia olduğunu ve aile gibi hissettirdiğini biliyordum. Taraftarları inanılmaz. Ayrıca, Galatasaray'da daha önce oynayan ve arkadaşım olan Henry Onyekuru, kulübün ve taraftarların ne kadar harika olduğunu bana anlatmıştı. Bu yüzden kararım çok hızlı oldu. Havalimanında beni karşılamaya gelen insanlar bu sürecin önemli bir parçasıydı. Bu tür şeyler bir oyuncu için çok değerlidir. O kadar coşkulu bir şekilde karşılandım ki, bu beni çok mutlu etti. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve ilk maçımı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu projeye çok heyecanlıyım.
"TAKIM ARKADAŞLARIMLA TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Mertens ile yeniden bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Osimhen,
İtalya’ya ilk gittiğimde bana büyük destek olmuştu. Benim için bir ağabey gibi davrandı ve sürekli yanımda oldu. Ona büyük saygı duyuyorum. Burada tekrar birlikte olacağımız için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum
dedi.
Galatasaray’ın maçlarını takip ettiğini ve Mertens’in performansını izlediğini aktaran Osimhen,
Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor, nasıl gelişiyor, bunları izledim. Gol attıklarında ve kazandıklarında taraftarlarla olan etkileşimleri çok heyecan vericiydi. Umarım taraftarlar da beni aynı şekilde destekler
şeklinde konuştu.
GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ
Victor Osimhen, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi:
Galatasaray taraftarı, Osimhen burada. Havalimanında harika bir karşılama yaptınız. Elimden geleni yapacağım ve tamamiyle kendimi size adayacağım.
DURSUN ÖZBEK TRANSFERDEN MEMNUN
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in kulübe kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:
Victor çok önemli bir Transfer hakikaten Türk sporu için, Galatasaray için... Ondan Galatasaraylıların beklentisi çok yüksek. Bir Galatasaraylı olarak dünya yıldızı futbolcuların kulüpte olması bizi mutlu ediyor. Bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir.
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