Osimhen'in röveşatası dünya futbol tarihine geçti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen sansasyonel bir gole imza attı.
Öte yandan Victor Osimhen'in bu jeneriklik golü dünya futbol tarihine geçti.
Röveşatayı 2.32 metre yükseklikte yapan Osimhen, futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2. röveşata golünü kaydetti.
REKOR RONALDO'DA
Söz konusu alanda rekor Cristiano Ronaldo'ya ait.
Cristiano Ronaldo, Real Madrid forması giydiği dönemde Juventus'a deplasmanda attığı unutulmaz röveşata golünde vuruşu 2.38 metre yüksekliğinde yapmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış