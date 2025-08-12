Osman Özköylü: Adana Demirspor oyuncularının mücadelesi puanı hak ediyordu

1. Lig’in ilk haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF BİR PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDIK"

Özköylü, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için beklentimizin çok uzağında bir karşılaşma oldu. Hem oyun olarak hem skor olarak düşündüğümüz neticeyi alamadık. Kamp boyunca çalıştığımız organizasyonlardan uzak, kendi oyunumuzun dışında bambaşka bir oyun oynadık. Geçiş oyununda etkili olan bir Adana Demirspor vardı. Yediğimiz gollerle çok başka bir senaryo ortaya çıktı. Maçı kurtarabilmek için uğraştık. Adana Demirspor oyuncularının mücadelesi puanı hak ediyordu. Beklediğimizden uzak bir oyun oldu. Kendi ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Oyunlarımız maçı küçümser bir hava yaşadı. Bu da maalesef bize kötü bir şekilde döndü. Kazanarak başlamak istiyorduk. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Biz oynamamız gereken gibi oynadığımız zaman çok daha iyi bir takımız. Maalesef bir puanla yetinmek zorunda kaldık. Önümüze bakacağız ve çıkardığımız derslerle bu maçın telafisini yapmak istiyoruz.