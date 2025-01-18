AA & Ensonhaber

Iğdır FK, 1. Lig'de son dönemdeki kötü gidişatı durdurmak için çalışmalara başladı.

Yapılan kapsamlı çalışma sonucu takımdan gidecek futbolcular belirlendi, yeni transferler de tamamlandı.

Iğdır FK, gelen yeni futbolcuların da katkısıyla yarın oynanacak Boluspor maçını kazanıp yükselişe geçmeyi hedefliyor.

"BİRTAKIM SORUNLAR VAR"

Teknik direktör Osman Özköylü, AA muhabirine, oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu durumun takımı çok üzdüğünü söyledi.

Çok çalıştıklarını belirten Özköylü, şunları dedi:

Sahada doğru futbolu oynayıp sonuca yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Birtakım eksiklikler, geldiğimiz günden beri uğraştığımız birtakım sorunlar var. Bu sorunları maalesef kısa sürede çok fazla çözümleyemedik.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Şu ana kadar belli bir noktaya kadar geldiklerini aktaran Özköylü, şunları kaydetti:

Belli bir noktaya kadar ulaştık ama bizi sonuca götürecek maçları bir türlü kazanamadık. Şimdi yeni yapılan transferlerle beraber yeni bir enerjiyle, coşkuyla, oyuncularımızın aramıza katılmasıyla yeni bir sinerjiyle ikinci devreye başlayacağız. Artık kazanmak istiyoruz, hem biz mutlu olmak istiyoruz hem de bizim için bu imkanları yaratan başta başkanımızı, yöneticilerimizi, şehrimizi, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hepimiz çok üzülüyoruz, onlar da çok üzülüyor.

"İKİNCİ YARIYA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ligin 20. haftasında yarın sahalarında Boluspor ile yapacakları maçı kazanarak yükselişe geçmeyi hedeflediklerini anlatan Özköylü, şu ifadeleri kullandı: