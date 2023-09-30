Osman Özköylü: Trabzonspor'dan çok çok daha iyi oyun oynadık

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Süper Lig'nin 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Pendikspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Oyundan çok mutluyum"

Özköylü, oyundan son derece memnun olduğunu belirterek, şunları dedi:

Trabzonspor'a karşı oynamak kolay değil. Hepimiz çok güçlü durduk sahada. Skor 2-0 olmasına rağmen oyunu doğru oynadık. İlk yarı duran toplar hariç Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. Her anlamda oyunsal olarak Trabzonspor'a karşı üstün olmamıza rağmen maalesef skor olarak kaybettik. Pendikspor ligin yeni takımı ve biz biraz burada ezikleri oynuyoruz. Geçen haftada hakem aynısını yaptı, penaltımızı vermedi. Bu haftada bir temas var ama verilmedi. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Kısa bir süre bizimle olan oyuncularla bugün oyunu çok doğru oynadık. Trabzonspor'dan çok çok daha iyi oyun oynadık. Biz oyun olarak kazandık skor olarak kaybettik. Oyundan çok mutluyum. Doğru oynamaya devam edeceğiz.