AA & Ensonhaber

Sarı-siyahlı kulüp, takımı Süper Lig'e çıkaran eski teknik direktörleri Osman Zeki Korkmaz ile yeniden anlaştı.

2,5 yıllık anlaşma yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Bir sezonda üçüncü hoca

Sezona Fatih Tekke'yle başlayan, ardından Hakan Yakın'ı göreve getiren İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'la bu sezon üçüncü farklı teknik direktörle çalışmış olacak.

İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı

2021-2022 sezonunda İstanbulspor'un başında olan Korkmaz, takımı Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu.